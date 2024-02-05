Zihinsel açıdan güçlü insanların sırrı: Her gün yaptıkları 6 alışkanlık

2. SORUMLULUK ALIYORLAR

Zihinsel açıdan güçlü insanlar yaptıkları davranışlardan başkalarını sorumlu tutmazlar. Bunun yerine, kendi hatalarının sorumluluğunu alırlar ve genellikle bunları kişisel gelişim fırsatı olarak kullanırlar. Zihinsel dayanıklılığa sahip olmayan insanlar ise suçu başkalarına atmaya veya hataları için mazeret bulmaya daha yatkın olabilirler.