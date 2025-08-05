Yoğun bir gün sizi bekliyor ama zihniniz hâlâ uykuda mı? Sabahları uygulayacağınız kısa ama etkili bir rutinle hem enerjinizi yükseltebilir hem de zihinsel berraklık kazanabilirsiniz. Üstelik bunun için saatlere değil, sadece birkaç dakikaya ihtiyacınız var.