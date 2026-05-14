Zilhicce ayının ilk günü ne zaman? 2026 Zilhicce ayının 9. günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutulur mu?

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilmektedir. Bu ayın 10. günü ise Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz’in Zilhicce’nin ilk dokuz gününde oruç tuttuğu belirtilmiş, bu nedenle bayramdan önceki bu dokuz günü oruçlu geçirmek müstehap kabul edilmiştir.

Ancak hac ibadetini yerine getirenler için, güç kaybına yol açabileceği düşüncesiyle Zilhicce’nin 9. günü yani arefe gününde oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte arefe gününün faziletine dair Peygamber Efendimiz’in, “Arefe gününden daha faziletli, Allah’ın kullarını cehennemden daha çok azat ettiği bir gün yoktur” buyurduğu; ayrıca bu günde tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlara kefaret olmasının umulduğunu ifade ettiği rivayet edilmiştir.