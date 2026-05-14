        Zilhicce ayının ilk günü ne zaman? 2026 Zilhicce ayının 9. günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutulur mu?

        İslam dünyası için büyük önem taşıyan ve Kurban Bayramı'nı da içinde barındıran 2026 yılı Zilhicce ayının başlangıç tarihi merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Zilhicce ayının başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki 2026 Zilhicce ayının 9. günü ne zaman? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? Tüm detaylar haberimizde.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:25 Güncelleme:
        İslam alemi için büyük öneme sahip olan ve Kurban Bayramı’nı da kapsayan 2026 yılı Zilhicce ayının başlangıç tarihi merak konusuydu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Zilhicce ayının başlangıcı netleşti. Peki, 2026 yılında Zilhicce ayının 9. günü hangi tarihe denk geliyor? Bu ayda oruç tutulur mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2026 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 yılına ait dini günler takvimine göre Zilhicce ayı, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayacak.

        2026 ZİLHİCCE AYININ 9. GÜNÜ NE ZAMAN?

        İslam dünyası açısından büyük öneme sahip olan ve hac ibadetinin tamamlandığı bu mübarek ayın 9. günü, yani Arefe günü 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek. Arefenin ardından, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü ise Kurban Bayramı’nın birinci günü olarak kutlanacak.

        ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

        Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilmektedir. Bu ayın 10. günü ise Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz’in Zilhicce’nin ilk dokuz gününde oruç tuttuğu belirtilmiş, bu nedenle bayramdan önceki bu dokuz günü oruçlu geçirmek müstehap kabul edilmiştir.

        Ancak hac ibadetini yerine getirenler için, güç kaybına yol açabileceği düşüncesiyle Zilhicce’nin 9. günü yani arefe gününde oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte arefe gününün faziletine dair Peygamber Efendimiz’in, “Arefe gününden daha faziletli, Allah’ın kullarını cehennemden daha çok azat ettiği bir gün yoktur” buyurduğu; ayrıca bu günde tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlara kefaret olmasının umulduğunu ifade ettiği rivayet edilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
