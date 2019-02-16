Zimbabve’de yasadışı işletilen bir altın madeni su basması nedeniyle en az 50 madencinin ölmüş olmasından korkuluyor. Yoğun yağışın çıkışları kapaması nedeniyle yetkililer, suyu dışarı pompalamak ve büyük bir ihtimal ile ölmüş olan işçilerin cesetlerini en azından yüzeye çıkarmak için yardım talep ediyor.

Madende mahsur kalan madencilerden birisinin annesi olan Eunica Zvitiki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan görebildiğim su seviyesine bakarak söyleyebilirim ki, çok az şansımız var. En kötüsü için hazırlanıyorum" dedi.

Madenin bulunduğu bölge, altın rezervleri bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Bölgede kaçak madencilik yapan yerli halk ve kuyumcular, kürekler ve jeneratörle çalışan su pompalarıyla madencilik yapıyor. Ancak kısa ve derin olmayan tüneller yağış mevsiminde kolayca çökebiliyor. Terk edilmiş madenlere akın eden avcılar, genellikle geceleri meşalelerle gizlice girip, iki gün boyunca tünellerde ve şaftlarda kaybolabiliyor.

YARDIM ÇAĞRISI

Ümitler giderek azalırken hükümet, madende öldüğü düşünülen işçilerin cesetlerinin çıkarılması için maddi yardım çağrısında bulundu.

Yerel İşler Bakanı July Moyo yaptığı açıklamada, madende yaşamlarından umutları kesilen en az 50 madencinin cesetlerine ulaşılması için 177 bin euro'ya ihtiyaçları olduğunu, bu rakamı bulabilmek için yardıma ihtiyaçları duyduklarını söyledi.

Bakan Moyo yıllardır yıkıcı bir finansal ve ekonomik kriz altında bulunan Zimbabve'ye yardım edecek herkese ise, "paranın en iyi şekilde kullanılacağına söz veriyoruz" şeklinde güvence verdi.