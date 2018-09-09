İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, takımın çalkantılı performansı sonrasında topun ağzındaki isim.

Mourinho'nun başarısızlığa devamında Kırmızı Şeytanlar'da kan değişikliğine kesin gözü ile bakılırken, Portekizli teknik adamın yerine geçecek isim olarak tek aday Zinedine Zidane gösteriliyor.

Son olarak Real Madrid'in başında olan ve geçtiğimiz sezon takımla üst üste 3. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferini yaşayan Zidane, bu zaferden sonra takımdan ayrıldı.

The Mirror'ın son iddiasına göre Manchester United'dan "Tamam" haberini bekleyen Zidane, "yeni takımında" transfer edeceği dört dünya yıldızını da belirledi.

Buna göre Real Madrid'den Toni Kroos'u mutlaka transfer edecek olan Fransız teknik adam, Bayern Münih'ten Thiago Alcántara ile James Rodriguez ve Paris Saint-Germain'den de Uruguaylı forvet Edinson Cavani'yi de kadrosunda görmek istiyor.





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