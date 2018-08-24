Chelsea'den sonra Manchester United'ın başına geçen Jose Mourinho ile kulüp yönetimi arasındaki sorunlar gündemden düşmezken İngiltere'den bir iddia daha geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane, Portekizli menajerin ayrılması durumunda Manchester United'ın başına geçecek!

Manchester United CEO'su Ed Woodward ile anlaşamayan, başta Paul Pogba ve Luke Shaw olmak üzere futbolcularla arasının açık olduğu bilinen Jose Mourinho, bu yaz transfer döneminde beklediğini bulamamış ve hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek yönetimi suçlamıştı. Real Madrid'de birçok kupa kazanan Zinedine Zidane'ın yurt dışında çalışmak için hazır olduğu ve Premier Lig'in ilk tercihinin olduğu kaydedildi.

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