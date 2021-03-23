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Ziraat Bankası 15 bin müşterisine ödeme kolaylığı sağladı

Ziraat Bankası'nın 31 Aralık ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığından bugüne kadar 15 bin müşteri faydalandı

Ziraat Bankası 15 bin müşterisine ödeme kolaylığı sağladı
HABERTURK.COM

Ziraat Bankası'nın 31.12.2020 tarihi ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı yoğun ilgi gördü. Bankadan yapılan açıklamaya göre Mart ayı başında yürürlüğe giren uygulama, müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanarak, olumlu geri dönüşler aldı.

“Ödeme Kolaylığı”na ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk “Uygulamanın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalanmış olup, talepler her geçen gün artarak devam etmektedir. Talepte bulunan müşterilerimizin %90’ı bireysel, %10’u ise Tarımsal ve Kurumsal segmentte yer alıyorlar. Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin yanında olmaya devam edecektir. Tüm müşterilerimizi ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere Şubelerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SON GÜN 30 HAZİRAN

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabileceklerdir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir. Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

31.12.2020 İtibarıyla Takibe İntikal Etmiş Olan Banka Kaynaklı Krediler İçin

Temerrüt Faizli Toplam Borcu 1.000.000 TL'yi Aşmamak Kaydı İle

Müşteri Segmenti

Kampanyadan Yararlanabilecek

TOA Anapara Üst Sınırı

Kurumsal

500.000 TL ve daha az

Tarımsal

500.000 TL ve daha az

Bireysel

100.000 TL ve daha az

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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