Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarları 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?
Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarları 2024 araştırılıyor. Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu gelişme sonrası ise bankaların promosyon ücretleri gündeme geldi. Özel bankaların promosyonları 15 bin TL'yi bulurken gözler kamu bankalarının promosyon ödemelerine çevrildi. Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri ve başvuru şartları maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından merak konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar…
Müşteri kazanmak isteyen özel bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. En yüksek tutar 15 bin TL’yi bulurken gözler kamu bankalarına çevrildi. Bu kapsamda ‘’Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu’’ sorusu gündeme geldi. Emekli maaşına yapılan Temmuz zammı sonrası promosyon tutarlarındaki değişiklik mercek altına alındı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Ziraat Bankası promosyonu ücretleri, Ağustos ayında aylığa göre 8-12 bin TL arasında olacak şekilde ödenecek.
Ziraat Bankası'nın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:
‘’SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.’’
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularını;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi
aracılığı ile yapabilirler.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile görüşebilirler.
Ayrıca şubeler ve cep şubeleri aracılığı ile ne kadar emekli promosyonu alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.