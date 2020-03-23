Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi erteleme nasıl yapılır? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bankalar da müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir takım adımlar attı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi borçları için erteleme yapacağını duyurdu. İşte Ziraat Bankası kredi borçları erteleme ile ilgili detaylar...

ZİRAAT BANKASI KREDİ BORCU ERTELEME

Ziraat Bankası 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek. Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.



ZİRAAT BANKASI KREDİ BORCU ERTELEME ŞARTLARI

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır.

Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır.

Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Bu yaklaşımla, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;

6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

BİR AÇIKLAMA DA ZİRRAT KATILIM'DAN GELDİ

Ziraat Katılım Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle attığı yeni destek adımlarını açıkladı. Açıklamada, alınan önlemlerle mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olunacağı aktarılarak, "Üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmanın, ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olduğu inancındayız. Bu hedef doğrultusunda bankamız şubeleri 09.00 - 17.00 saatlerinde müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yaklaşımla "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin uygulanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek. Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek. Personel maaşlarını bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek. Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları ivedilikle karşılanacak." Açıklamada, söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren uygulamaya alındığı bilgisi verildi.