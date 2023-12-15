Ziraat Bankası ile Deutsche Bank arasında kredi ve fonlama anlaşması imzalandı Ziraat Bankası ile Deutsche Bank arasında vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar euroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ile son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankanın başta ihracatçılar olmak üzere ülkenin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceği belirtilerek, "Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız benzer adımlarla uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliğimizi ve başta ihracatçılarımız olmak üzere ekonomimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.