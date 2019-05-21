Ziraat Bankası bir süre önce yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni kredi paketleri açıkladı ve yapı ruhsatı şartını da kaldırarak kolaylık sağladı.

Bakanlıkların projeyi desteklediğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu kapsamda Ziraat Bankası ile yapılan görüşmeler sonrasında, 2 yılı ödemesiz, 5 yılı ödemeli toplam 7 yıl vadeli ve yüzde 8,25 faizli, yatırımın yüzde 75'ine kadar olan kısmının karşılanması için kredi yolunun açıldığını açıklamıştı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın açıkladığına göre 100 birimlik sera yatırımının 75 birimi yatırım kredisiyle desteklenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 10 milyon TL'ye kadar olan yatırımlarda 14 aylık vadeyle destek sağlayacak.

Bu sayede yatırım iştahının artırılması ve seracılık alanlarının 2 katına çıkarılması planlanıyor. Bu destek 2020 yılına kadar sürdürülecek. Peki Ziraat Bankası'nın tarım ve çiftçiye yönelik diğer kredileri neler?

TRAKTÖR VE EKİPMAN KREDİLERİ

Mekanizasyon kredileri kapsamında ekipmana gereksinim duyan üreticiler, ikinci el de dahil olmak üzere 8 yaşın altındaki traktörden silaj makinesine zirai kredilendirme belgesi olan tüm ekipmanlar için düşük faizli kredi kullanabilecek. Tarım Kredi Kooperatifiyle yapılabn işbirliği

Traktör kredilerinde, 75 bin TL'ye kadar olan miktar için yüzde 50 faiz indirimi, 75 ila 250 bin TL arasındaki araçlar için faizler yüzde 25 indirimli. Şartların sağlanması durumunda 18 ve 30 yaş arasındaki genç çiftçiler için 30 bin liralık hibe de söz konusu.

Satış değeri 25.000 TL’ye kadar olan ve traktör, biçerdöver, hasat makineleri dışında kalan küçük ekipman için düşük faizle destek alınabiliyor.

İnsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, çevreye duyarlı üretim için organik ve iyi tarım yapmak isteyen üreticiler ilgili sertifikasyon ve yetkili kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeye bianen yatırım ve işletme kredisi alabiliyor. Üst limitin 5 milyon lira olduğu kredilerde yüzde 50'ye varan faiz indirimi söz konusu.

HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ KREDİLERİ

Ziraat Bankası, arazi alımı için de yüzde 25 faiz indirimiyle 500 bin liraya kadar destek verirken, lisanslı depoculuk yatırımcıları için üst limit üretim kapasitesine göre 20 milyon liraya dek kredi temin ediyor.

Soğuk hava deposu ve ürünlerin işlenmesi için gereken yatırımlarda ise destek üst sınırı 5 milyon lira.

Depo yatırımları İnşaat yatırımlarına (depo, silo vb.),makine / ekipman (elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, soğuk hava, iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler, raf sistemleri vb.) alımlarını kapsıyor. Yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni istenirken, kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı şartı aranıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile hayata geçirilen bir başka işbirliğinde de 2020 yılı sonuna kadar büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvanlar ve arıcılık sektöründe üretim için destek veriliyor. 100 bin TL'ye kadar olan ihtiyaçlar için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanıyor.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde ise yüzde 100 faiz indirimi için üst kredi limiti 7 milyon 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.