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Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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ZİRAAT BANAKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 195 TL sınav ücreti ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı
Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı

ZİRAAT BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat),İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerinFinans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve ElektronikMühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunolmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyorolmak,

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak

ZİRAAT BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarcaonaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğunadair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlikyükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

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