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Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma nasıl yapılır?

Emekli promosyonlarında bankalar arasında rekabet sürüyor. Emekli maaş promosyon miktarı son olarak 10 bin TL yaklaştığı gözlemlenirken, Ziraat Bankası'nın Eylül ayı promosyon bedeli emeklilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki "Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma nasıl yapılır?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

    Emekli promosyon maaşları gündemdeki yerini koruyor.  Bilindiği gibi bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı. Tüm bu gelişmelerin ardından, Ziraat Bankası promosyon bedeli emekliler tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma nasıl yapılır?  İşte detaylar...
  • Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

    ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

    Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
  • Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

     
  • Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

    Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan emekliler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
  • Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

    ZİRAAT BANKASI MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almak için başvurularınızı;

    Şubeler,

    ATM'ler

    SMS,

    Mobil Bankacılık,
  • Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

    Müşteri İletişim Merkezi

    üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. SMS yöntemini kullanmak isteyen vatandaşlar telefonlarından 4757'ye "PRO" yazıp, TC kimlik numaralarını girerek mesaj atmalıdırlar. Bu işlemden sonra temsilci sizi arayarak onayınızı alacaktır.

    Müşteri temsilcisine ulaşmak için ise 0850 220 00 00 numarasını arayabilirsiniz.

     
  • Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

    KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

    Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

    Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

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