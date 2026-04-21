        Ziraat Bankkart: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Bankkart: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1 | MAÇ SONUCU

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi finali ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 22:11 Güncelleme:
        Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti!

        Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi finali ilk maçında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Büyük çekişmenin yaşandığı ilk 44 oyun sonunda eşitlik (22-22) bozulmadı. Bedirhan Bülbül'ün kritik anda gelen bloğuyla 24-22 öne geçen Ziraat Bankkart, ilk seti 25-23 hanesine yazdırdı.

        İkinci sette skor 9-9'ken Maar'ın servis turunda peş peşe 3 sayı alan Galatasaray, üstünlüğünü 28. oyunda (14-14) kaybetti. Bloklarda etkili ve hücumda iyi organize olan sarı-kırmızılılar, 20-17 öne geçtikten sonra seti 25-20 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

        Üçüncü sete ilk 3 oyunu alarak başlayan Ziraat Bankkart, Fornal ve Nimir'in sayıları, rakibinin de basit hatalarıyla farkı 5'e (11-6) çıkardı. Avantajını kalan bölümde koruyan başkent ekibi, seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 üstünlük kurdu.

        Ziraat Bankkart 4. setin başında 3 sayılık fark (4-1) yakaladı ancak Patry'nin etkili olduğu Galatasaray skoru 10-10'a getirdi. Devamında Clevenot ve Fornal ile kritik sayılar alan Ziraat Bankkart, setten 25-19, sahadan da 3-1 galip ayrıldı.

        3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin 2. maçı, 24 Nisan Cuma günü 19.00'da İstanbul'da oynanacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

        Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

        Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin, Tatarov)

        Setler: 25-23, 20-25, 25-21, 25-19

        Süre: 124 dakika

