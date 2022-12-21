Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı için geri sayım başlamış durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadeleye dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...