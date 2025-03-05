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        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final maçları ne zaman, FB, GS, BJK, TS rakibi kim oldu?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final maçları hangi tarihte oynanacak?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanı çeyrek final maçları ile sürüyor. Grup maçlarının sona ermesinin ardından gözler, çeyrek final kura çekiminin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 19:25 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:14
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        1

        Türkiye Kupası'nda kura heyecanı... Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oluyor. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final maçları ne zaman, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakibi kim olacak?" İşte ZTK çeyrek final seri başı olan ve olmayan takımlar...

        2

        ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

        Seri Başı Olan Takımlar

        -Trabzonspor

        -Fenerbahçe

        -Beşiktaş

        -Tümosan Konyaspor

        3

        Seri Başı Olmayan Takımlar

        -İskenderunspor

        -Göztepe

        -Sipay Bodrum FK

        -Galatasaray

        4

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

        5

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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