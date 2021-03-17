Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bugün oynanacak Antalyaspor Alanyaspor müsabakası ile tamamlanacak. Peki ilk finalistin Beşiktaş olduğu kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.