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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek

        Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:02
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        Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Stadı'nda, 13 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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