        Ziraat Türkiye Kupası'na Avrupa Ligi düzenlemesi! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'na Avrupa Ligi düzenlemesi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maçının 5-6 veya 7 Mayıs'ta oynayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Türkiye Kupası'na Avrupa Ligi düzenlemesi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maçının 12-13 veya 14 Mayıs tarihlerinde değil, 5-6 veya 7 Mayıs tarihlerinde oynayacağını açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

        Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

        Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.

        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
