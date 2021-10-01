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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.


Kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.


Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.


Eşleşmeler şöyle:


Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca Gençlerbirliği


Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor


Serik Belediyespor - Pazarspor


Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu


Anagold 24Erzincanspor - 52 Orduspor


Fraport TAV Antalyaspor - Diyarbekirspor


Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor


MKE Ankaragücü - Somaspor


Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol Kulübü


Ankaraspor - İnegölspor


Adana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü


Adanaspor - Adıyaman Futbol Kulübü


Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor


Turgutluspor - Mardin 1969


TECO Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor


Sakaryaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor


Gençlerbirliği - Pendikspor


Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor


Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor


Balıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor


Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor


Ankara Keçiörengücü - Ağrı 1970


Akhisarspor - Bergama Belediyespor


Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor


Eskişehirspor - Iğdır Futbol Kulübü


Kırklarelispor - Osmaniyespor Futbol Kulübü


Silahtaroğlu Vanspor - Zonguldak Kömürspor


Menemenspor - Karşıyaka


Ankara Demirspor - Yomraspor


Bodrumspor - Isparta 32 Spor


Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli Belediyespor


Hekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcespor


İstanbulspor - Ergene Velimeşespor


Kocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor


Çorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor


Uşakspor - Nevşehir Belediyespor


Bursaspor - Ceyhanspor


Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor


Eyüpspor - Bucaspor 1928


Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 Spor


Altay - Belediye Derincespor


Sarıyer - Edirnespor


Tuzlaspor - 68 Aksaray Belediyespor


GZT Giresunspor (BAY)

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