Zlatan Ibrahimovic: "Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı"

"Daha sonra kulüp bir şeyler söylüyor ve benim gibi açık konuşmuyorlar. Size gerçekte nasıl olduğunu anlatacağım, ama hepimiz farklıyız. Herkes imajına dikkat eder. Benim için mükemmel imaj kendin olmaktır. Manchester United ile Ronaldo arasındaki gerçek hikayeyi bilemeyeceğiz dostum."