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Zlatan Ibrahimovic: "Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı"

İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic, yine çok konuşulacak açıklamalarla gündemde: "Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz..."

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  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam başlayacak. 
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesi 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında yaşanacak. Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    Yarı final maçı öncesi İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic, yine çok konuşulacak açıklamalarla gündem geldi.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası'nda 5 maçta 4 gol kaydeden ve yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    Ibrahimovic, Dünya Kupası yarı finalleri öncesinde şunları söyledi:
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    "Bence Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Bence Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    Ibrahimovic, Messi'nin yakın geleceğini tartışırken tüm zamanların bir başka harikası olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo için de yakın geçmişi ele aldı.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    İsveçli golcü, Portekizli süperstar için de şunları ekledi:
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    "Manchester United'dan ayrılıyor ve biz bu konudaki gerçek hikayeyi asla bilemeyeceğiz. Herkes, söylemek istediklerini söylüyor ve insanlar kendilerini korumak için birçok şey konuşuyor."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Messi için olay iddia: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan yazıldı!

    "Daha sonra kulüp bir şeyler söylüyor ve benim gibi açık konuşmuyorlar. Size gerçekte nasıl olduğunu anlatacağım, ama hepimiz farklıyız. Herkes imajına dikkat eder. Benim için mükemmel imaj kendin olmaktır. Manchester United ile Ronaldo arasındaki gerçek hikayeyi bilemeyeceğiz dostum."

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