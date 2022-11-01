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Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler

Zlatan Ibrahimovic...Kimilerine göre gelmiş geçmiş en ikonik futbolcuların başında geliyor. Açıklamalarıyla gündem olmasına alışık olduğumuz İsveçli golcünün son sözleri yine tartışma yarattı!

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  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    İtalyan devi Milan'da top koşturan ancak sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz forma giyemeyen İbrahimoviç, Fransız televizyonu Canal+'a açıklamalarda bulundu.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    Paris Saint Germain'den (PSG) ayrıldıktan sonra Fransız futbolunun ve Ligue 1'in kötüye gittiğini söyleyen 41 yaşındaki efsane, "Benden sonra Fransa'da konuşacakları bir şey kalmadı" dedi.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    Fransa'nın kendisine ihtiyacı olduğunu vurgulayan İbrahimovic, "Benim Fransa'ya ihtiyacım yok. Gelişmek için Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez" diye konuştu.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    ZLATAN'IN UNUTULMAZ SÖZLERİ

    - Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - PSG'ye dair en çok neyi özlüyorsun?

    Zlatan: "Son maaşımı"
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Pogba transferinin takım için çok pahalı olacağını düşünenleri anlamıyorum. Manchester United sırf benim forma satışımdan elde edeceği gelirle Paul Pogba’yı transfer edebilir.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Ben Manchester’a kral ya da prens olmak için değil, tanrı olmaya geldim.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Fransa'da kariyerinin  sonuna geldiğin düşünülüyor

    Zlatan: "İsveç ve Fransa dünyada benim sayemde isim yaptı, dünya haritasında benim sayemde yer edindi."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Zayıf ayağınla müthiş bir gol attın

    Zlatan: "Benim zayıf ayağım yok."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Fransa'daki Grevin Müzesi'nde balmumu heykeli yapılan Ibrahimovic: "Eyfel Kulesi'nin yerine de bir Ibrahimovic heykeli yapılabilir."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    Eden Hazard: "İsveç'teyim. Sana kısa bir Fransızca dersi verebilirim."

    Zlatan: "Ben de sana nasıl gol atılacağını öğretirim."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - En iyi olduğumu bilmem için Ballon d'Or'a ihtiyacım yok.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Onyewu'yu dövdükten sonra göğüs kafesimden bir kemik kırıldı ancak buna değdi.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    Kendisini kasıtlı sakatladığını söyleyen Van der Vaart'a: "Eğer yalan söylemeye devam edersen iki bacağını birden kırarım. Üstelik bu kez kasıtlı."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Arsene Wenger beni 17 yaşındayken seçmelere almak istedi ancak geri çevirdim. Zlatan seçmelere girmez.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Sakat bir Zlatan takım için oldukça ciddi bir şeydir.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Paris'te bir daire bakıyoruz. Bir tanesini beğenmezsek bir otel alacağım.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Stephane Henchoz'a attığı çalım sorulunca: "Sola gittim, sola gitti. Sağa gittim, sağa gitti. Sonra ben tekrar sola gittim o ise sosisli almaya gitti."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Fransa Ligue 1'den çok fazla isim tamımadığım doğru ancak eminim onlar beni tanıyodur.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Eğer Rooney Paris'e gelmek ve benimle oynamak istiyosa çabuk olmalı. Ancak Zlatan'ın ondan daha iyi olduğunu da aklında tutması gerek.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    Sandro Rossel (Barcelona başkanı): "Seni satmak iş hayatımda yediğim en büyük kazık." 

    Zlatan Ibrahimovic: "Bu kötü başkanlığının bir sonucu."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Dünyada sadece bir adet Zlatan vardır.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Capello bana Juventus'ta topa en iyi kimin vurduğunu sordu. Ona 'Nedved ya da Del Piero'mu?' diye sordum. o İse 'Hayır. kaleci antrenörü. Çünkü her gün 1000 kez topa vuruyor" diye cevapladı. O günden beri her gün şut çalışırım.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - İlk başlarda Guardiola benim için 'fena değil'di. Ancak daha sonra antrenman alanının yanına bir ambulans getirmelerini çünkü her an onu öldürebileceğimi söylemiştim.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Mourinho eşimle ilk tanışmasında ona 'Helena tek bir görevin var: ona uykusunu aldır ve iyi besle." demişti. Aklındaki her şeyi söyler, onun için ölebilirim.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - İsveç Euro 2012'de olmayacağına göre turnuvayı kim kazanır sence?

    Zlatan: "Umrumda değil. Ben tatile gidiyorum."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Ajax'ın 9 maçta 9 puan kaybedebileceğini düşünüyor musun?

    Zlatan: "Hesaplarıma göre Ajax 3 maçta da 9 puan kaybedebilir."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Sonraki maçı kim kazanır?

    Zlatan: "Onu sadece Tanrı bilir." 
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Ama bunu ona sormamız çok zor.

    Zlatan: "Neden ki? Şu anda ta kendisine bakıyorsun."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Bir evcil hayvanın var mı?

    Zlatan: "Evet. Joey Didulica" (Ajax yedek kalecisi)
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Karına doğum gününde ne aldın?

    Zlatan: "Hiçbir şey. Zaten Zlatan'a sahip."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Sence oyun tarzın İsveç mi Yugoslav tarzı mı?

    Zlatan: "Zlatan tarzı."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    "Barcelona'ya transfer olmak gibi bir hayalim hep vardı. Ancak bazı şeylerin hayalde kalması gerektiğini anladım."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    "Guardiola, Messi ortada oynamak istiyor diye beni yedek buraktı ve takımın dışına itti. Bu ise beni daha da güçlendirdi."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    "Barcelona'dayken Guardiola'ya kel kafasını kaşırken ona: 'Sen korkağın tekisin ve Mourinho'yu kıskanıyorsun. Cehennemin dibine git!' dedim. Onun yerinde olsam ben bunları söyledikten sonra telaşlanırdım."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    "Ronaldo şanslı adam. Her seferinde en önden bilet bularak, Messi`nin ödülü alışını izliyor."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    "Balotelli Real Madrid`e mi? Hayır. Bence Barcelona'ya daha çok uyar; vasat takım, vasat oyuncu."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    "Artık Paris'in Mona Lisa'dan daha fazlası var."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    "Beckham transferiyle beraber PSG sadece daha güçlü bir takım haline gelmedi, ayrıca daha yakışıklı oldu."
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    “Soyunma odasında Guardiola’nın bana sanki istenmeyen çocukmuşum gibi bakmasına uyuz oluyordum. Saçma bir ortamdı. Bir süre sonra gene o filozofik saçmalamalarına başlardı. İleri derece salakça konuşuyordu. Yok kanmış, yok gözyaşıymış, termiş.”
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

    - Malmö'deki küçük bir semtten, getto diye adlandırdıkları bir bölgeden geliyorum ve ülkenin başkenti Stockholm'e heykelim dikilecek. Geldiğim yerde diğer çocuklar gibi hissetmiyordum, çünkü kökenlerim farklıydı. Ama dünyayı ele geçirebileceğimi biliyordum, o kesin.
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri
  • Zlatan Ibrahimovic'ten yine olay sözler - Zlatan'ın unutulmaz sözleri

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