        Ceviz toplarken bir anda ölüm geldi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ceviz toplarken bir anda ölüm geldi!

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, ceviz topladığı sırada elektrik teline temas edip akımına kapılan 55 yaşındaki Tahsin Eroğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

        Giriş: 20.09.2025 - 15:32 Güncelleme: 20.09.2025 - 15:32
        Ceviz toplarken bir anda ölüm geldi!
        Zonguldak'ta olay, sabah saatlerinde, Alaplı ilçesi Gürpınar köyünde meydana geldi. Bahçesinde ceviz toplayan Tahsin Eroğlu (55), elektrik teline temas edip akıma kapıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre savrularak yere düşen Eroğlu’nu görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eroğlu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

