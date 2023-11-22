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        Haberler Gündem Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 23 - 24 Kasım 2023 Zonguldak'ta okul var mı?

        Valilik duyurdu! 23 - 24 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi?

        Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Zonguldak oldu. Zonguldak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte "23 - 24 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Zonguldak'ta okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 21:59 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:59
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "23 - 24 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 23 -24 Kasım Zonguldak'ta okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        ZONGULDAK'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

        Zonguldak’ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.

        Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

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        BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Karadeniz Ereğli'de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu´nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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