Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Zorlayıcı görseller: Hataları bulmakta zorlanacağınız 12 bulmaca!

        Görseldeki hataları bulmakta zorlanacağınız 12 bulmaca!

        Bulmacalar, insanlar tarafından sevilerek çözülen bilmecelerdir. Peki, detaylardaki hataları bulmakta zorlanacağınız bulmacaları çözmek ister misiniz? İşte, sizin için resimdeki hataları bulabileceğiniz 12 bulmaca!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ayrıntıların içindeki detayları bulmak çoğu insanın hoşuna gidebilir. Bununla birlikte, bu duruma örnek olarak bulmaca severlerin en sevdiği etkinliklerden olan görseldeki hatayı bulmaya çalışma türüne dair bir içerik hazırladık. İşte, resimdeki hataları bulmakta zorlanacağınız 12 bulmaca!

        2

        1. soru: Resimdeki sorun neyden kaynaklanıyor?

        3

        Cevap: Arkadaki çaydanlık ocak üstünde değil bu yüzden buharı çıkarak pişiyor gibi duramaz, bu durum fotoğraftaki sorunu gösteriyor.''

        4

        2. soru: Görseldeki hatalar nedir?

        5

        Cevap: Soldaki adam kahve fincanını tersten tutarak içmeye çalışıyor dolayısıyla yanlıştır. Bununla birlikte sağdaki kadın ise meyve suyu dolu olan kabın üzerine portakal suyu eklemeye çalıştığından hatalıdır.

        6

        3. soru: Görseldeki hatayı görebiliyor musunuz?

        7

        Cevap: Çocuğun elindeki oyuncak uçağın kanatları, kuş kanatlardan oluştuğu için yanlışlık vardır.

        8

        4. soru: Resimdeki sorunlar nelerdir?

        9

        Cevap: Sağdaki çocuğun üzerindeki sweatshirt ters giyilmiş, kapüşonu önünde değil arkasında olmalıydı. Bunun dışında soldaki çocuğun elindeki oyun konsolu da yön olarak ters durumda olduğundan yanlıştır.

        10

        5. soru: Görseldeki hatayı tespit edebilir misiniz?

        11

        Cevap: Sağdaki kişi etini keserken kullanması gereken çatal bıçak yerine iki çatala sahip bu yüzden görsel hatalıdır.

        12

        6. soru: Resimde yanlış olan nedir?

        13

        Cevap: Futbolda mavi kart yoktur bu yüzden hakemin elindeki kağıt parçası yanlıştır.

        14

        7. soru: Görseldeki sıkıntı nedir?

        15

        Cevap: Kadının giydiği çorapta iki farklı renk görünmesi yanlıştır.

        16

        8. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?

        17

        Cevap: Görseldeki çocuk mumları üflemesine rağmen mumların sönmemiş oluşu hatalıdır.

        18

        9. soru: Çizimdeki yanlış nedir?

        19

        Cevap: Görselde çıkmaz yol olduğuna dair bir levha varken arabaların hem gidiş yönünde hem de dönüş yönünde ilerlediği görülüyor bu yüzden tabela yanlıştır.

        20

        10. soru: Bu görselde yanlış olan nedir?

        21

        Cevap: En üstteki kedinin kuyruğu, bir köpeğin kuyruğuna sahiptir bu yüzden yanlıştır.

        22

        11. soru: Çizimdeki sorun sizce ne olabilir?

        23

        Cevap: Çizimdeki kadının üst kulak kısmının tam tersi yönde durması sorunludur.

        24

        12. soru: Görseldeki sorun nerededir?

        25

        Cevap: Gökkuşağının rengi yanlış sıralanmıştır. En altta mor yerine lacivert olmalıydı bu yüzden sorunludur.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı