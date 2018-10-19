SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Zuhal Topal'la Sofrada
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli oldu mu? 19 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta Cuma günü yayınlanan gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada'da gelin ve kaynanalar kıyasıya rekabet içinde yarışıyorlar. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta büyük ödül olan 10 bin lirayı kim kazandı? Haftanın birincisi belli oldu mu?

19.10.2018 - 17:21 | Güncelleme:

Seyircilerin merakla takip ettiği yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor.  Peki 19 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu mu?

19 EKİM HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU MU?

Zuhal Topal'la Sofrada bugün yapılacak haftanın finali ile yarışmanın birincisi belli olacak. Kimin birinci olacağı henüz belli olmadı. Haftanın kazananının açıklanacağı 40. bölümde, sonuçlar program bitimiyle birlikte paylaşılacak. 

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAM FORMATI

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. Kazananlar 10 bin lira alıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

▶ Nermin Hanım ve kayınvalidesi Türkan Hanım

Nermin Hanım: 36 yaşında ve Ordulu. Kendisine güveniyor. Oldukça iddialı.

Kayınvalide Türkan Ankaralı, rakiplerine meydan okuyor.

▶ Nurşah Hanım ve kayınvalidesi Aysel Hanım

Nurşah: 39 yaşında ve 10 yıllık evli. Nurşah Hanım 2 çocuk sahibi.Mutfak sevdalısı ve oldukça iddialı.

Kayınvalide Aysel Hanım ise Amasyalı sakin ve sessiz görünse de rakip tanımadığını belirtiyor.

▶ Aysun Hanım ve Kayınvalidesi İlknur Hanım

Aysun Hanım 27 yaşında ve Ordulu, iki çocuk annesi Aysun Hanım kendine güveniyor.

Kayınvalide İlknur Hanım Rizeli, intaçı ve oldukça iddialı.

▶ Ebru Hanım ve Kayınvalidesi Eflatun Hanım

Ebru Hanım ; 28 yaşında ve 6 yıllık evli. 2 çocuk annesidir.

Kayınvalide Eflatun Hanım ise kendisini sözünü esirgemez birisi olarak tanıtıyor.

▶ Bahar Hanım ve Kayınvalidesi Melek Hanım

Bahar Hanım Bitlisli oldukça samimi ve iddialı.

Kayınvalide Melek Hanım ise 42 yaşında gelini ile birlikte büyük ödülü alacağını iddia ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X