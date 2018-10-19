Seyircilerin merakla takip ettiği yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. Peki 19 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu mu?

19 EKİM HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU MU?

Zuhal Topal'la Sofrada bugün yapılacak haftanın finali ile yarışmanın birincisi belli olacak. Kimin birinci olacağı henüz belli olmadı. Haftanın kazananının açıklanacağı 40. bölümde, sonuçlar program bitimiyle birlikte paylaşılacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAM FORMATI

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. Kazananlar 10 bin lira alıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

▶ Nermin Hanım ve kayınvalidesi Türkan Hanım

Nermin Hanım: 36 yaşında ve Ordulu. Kendisine güveniyor. Oldukça iddialı.

Kayınvalide Türkan Ankaralı, rakiplerine meydan okuyor.

▶ Nurşah Hanım ve kayınvalidesi Aysel Hanım

Nurşah: 39 yaşında ve 10 yıllık evli. Nurşah Hanım 2 çocuk sahibi.Mutfak sevdalısı ve oldukça iddialı.

Kayınvalide Aysel Hanım ise Amasyalı sakin ve sessiz görünse de rakip tanımadığını belirtiyor.

▶ Aysun Hanım ve Kayınvalidesi İlknur Hanım

Aysun Hanım 27 yaşında ve Ordulu, iki çocuk annesi Aysun Hanım kendine güveniyor.

Kayınvalide İlknur Hanım Rizeli, intaçı ve oldukça iddialı.

▶ Ebru Hanım ve Kayınvalidesi Eflatun Hanım

Ebru Hanım ; 28 yaşında ve 6 yıllık evli. 2 çocuk annesidir.

Kayınvalide Eflatun Hanım ise kendisini sözünü esirgemez birisi olarak tanıtıyor.

▶ Bahar Hanım ve Kayınvalidesi Melek Hanım

Bahar Hanım Bitlisli oldukça samimi ve iddialı.

Kayınvalide Melek Hanım ise 42 yaşında gelini ile birlikte büyük ödülü alacağını iddia ediyor.

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