Merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. 25 Ekim Cuma günü haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıkladı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 9.HAFTANIN KAZANI KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada,

Haftanın birincisi yapılan oylama sonucunda 1 puan fark ile Melek Hanım ve kayınvalidesi Hatice Hanım oldu.

9. HAFTA YARIŞMACILARI

1.Gün Yarışmacısı Duygu Gelin: 23

2.Gün Yarışmacısı Melek Gelin: 24

3. Gün Yarışmacısı Sinem Gelin: 15

4. Gün Yarışmacısı Sedef Gelin: 18

5.Gün Yarışmacısı Aysun Gelin: 22

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 45. BÖLÜM FRAGMAN

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