Zümrüdüanka 1. bölüm fragmanları

İmkânsız bir aşkın duygu yüklü hikâyesini izleyiciyle buluşturacak olan yeni dizi Zümrüdüanka'nın 1. bölüm fragmanları yayınlandı. 25 Ocak'ta ekranlara gelecek dizi hakkında merak edilenler...
ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI
ALP NAVRUZ, CEREN YILMAZ, SELİM BAYRAKTAR, SEBAHAT KUMAŞ, AYTEN UNCUOĞLU, UMUT KARADAĞ, HATİCE ASLAN, SERHAT ÖZCAN, ELİF ÇAKMAN, MİNE KILIÇ, MİRAY AKAY, SİMGE SELÇUK, PELİN ABAY, SERKAN AÇAY, BARIŞ KÜÇÜKGÜLER, KORKMAZ ARSLAN, ASİYE DİNÇSOY, DOĞA ZEYNEP DOĞUŞLU, GÖKHAN BEKLETENLER, GÖNÜL AKBAŞ, NAZLI PINAR KAYA, EBRAR BABA
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