        1,5 milyon lira buldu! Sahibine verdi | Son dakika haberleri

        1,5 milyon lira buldu! Sahibine verdi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, hastane yakınlarında içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve nakit para bulunan bir çanta bulan Abdullhak Balcak isimli vatandaş, örnek bir davranış sergileyerek çantayı muhtarlık aracılığıyla sahibine ulaştırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 18:29 Güncelleme:
        1,5 milyon lira buldu! Sahibine verdi

        İHA'da yer alan habere göre; olay, Cizre Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Abdullhak Balcak, kaldırım kenarında sahipsiz bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açtığında içerisinin altın ve nakit para ile dolu olduğunu gören Balcak, hiç tereddüt etmeden durumu Sur Mahallesi Muhtarlığına bildirdi.

        Yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki servet dolu çantayı muhtarlığa getiren Balcak, emaneti mahalle muhtarına teslim etti. Çantanın sahibini bulmak için hemen harekete geçen Sur Mahallesi muhtarlığı, sosyal medya platformları ve mahalle ağları üzerinden kayıp ilanı paylaştı.

        Mahalle muhtarlığının, sosyal medya ve mahalle iletişim ağları üzerinden yaptığı duyurular neticesinde çantanın sahibine ulaşıldı. Muhtarlığa davet edilen ve ismi açıklanmayan çanta sahibi, içerisindeki varlıkların eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra çantasını teslim aldı. Çanta sahibi, duyarlılığından dolayı Abdullhak Balcak'a teşekkür etti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Kesime bir kala ortalığı birbirine kattı

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kesime 4 gün kala mezbahaneden kaçan kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı, 4 saatlik bir kovalamacının ardından yakalanarak tekrar mezbahaneye götürüldü.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
