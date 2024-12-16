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        Haberler Magazin 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, büyük ilgi gördü

        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, büyük ilgi gördü

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ilki düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali 'Tango Tango' etkinliği yoğun ilgi gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:13
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        Büyük ilgi gördü
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Ardahan Valiliğinin katkılarıyla gerçekleşti. Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda İzmir Devlet Opera ve Balesince düzenlenen etkinlikte konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilginin çok yoğun olduğunu söyledi.

        Etkinliğin geleneksel müzikle yoğrulduğunu belirten Vali Çiçek; "Ardahanlının sanata ve kültüre yakınlığı, yatkınlığı muhakkak. Zira bünyesinde Aşık Şenlik gibi pek çok değeri barındıran bir kenttir. Burası Anadolu kültürüne, sanatına ciddi manada katkı sunduğunu ifade etmek isterim. Bu etkinliği burada yapmanızda çok doğru ve isabetli bir tercih olmuştur. Etkinliği buralara taşıdığınız için sizlere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sağtürk; "Bu eşsiz şehir, doğal güzellikleri, tarihsel mirası ve kültürel derinliği ile sanat için ilham verici bir merkezdir. Festivalimizin Ardahan'ın kadim kültürü ile evrensel sanatları buluşturarak geleceğe bir iz bırakacağına inanıyoruz. Şırnak'taki ilk durağımızda, Erzincan'da ve Kırklareli'nde karşılaştığımız seyirci teveccühünün bizlere his ettirdiği mutluluk kelimelerle tarif etmek gerçekten güç." ifadelerini kullandı.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk

        Etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinliğin ardından Vali Hayrettin Çiçek, sanatçıları tebrik etti.

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        #1. Anadolu Opera ve Bale Festivali
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