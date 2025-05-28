1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık Bebek Kaç Saatte Bir, Ne Kadar Beslenmeli? Bebeklik dönemi, büyümenin en hızlı yaşandığı evredir ve doğru beslenme bu sürecin temelini oluşturur. Her ay, bebeğin mide kapasitesi, sindirim sistemi, enerji ihtiyacı ve uyku düzeni değiştiği için beslenme sıklığı ve miktarı da buna göre ayarlanmalıdır. Aşağıda 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 9 aylık bebeklerin kaç saatte bir, ne kadar beslenmesi gerektiği detaylı şekilde açıklanmıştır. Peki 1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık Bebek Kaç Saatte Bir, Ne Kadar Beslenmeli?

Habertürk Giriş: 28.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:48 facebook

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