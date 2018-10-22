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1'i üst düzey 18 terörist etkisizleştirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15-22 Ekim tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 18 (2 Ölü, 16 Sağ) terörist etkisiz hale getirildi

22.10.2018 - 10:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 15-22 Ekim tarihleri arasında 1’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 18 (2 Ölü, 16 Sağ) teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

6 BİN 97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerince son bir haftada 2.829 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 956 terör (PKK/KCK 199, SOL 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4.954 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 6.097 kişi gözaltına alındı.

19 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda, 7 ilde (Diyarbakır 12, Bingöl 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Muş 1, Hatay 1, Hakkâri 1,) 19 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19’u ağır ve uzun namlulu (3 M-16, 1 Roketatar, 15 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 34 silah, 17 adet el bombası, 48 kg patlayıcı madde,  20 adet el yapımı yatlayıcı ve mayın imha edildi. Operasyonlarda bin 747 adet muhtelif mühimmat da ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYE KARŞI 3 BİN 558 OPERASYON

Güvenlik güçlerince son bir hafta içinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik olaraksa 3 bin 558 operasyonun gerçekleştiği açıklandı. Bu operasyonlarda 1 ton 466 kilogram esrar, 500 kilo eroin, 11.5 kilo kokain, 31 kilo Afyon, 2.8 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 7 kilo metamfetamin, 3 bin 359 adet sentetik ecza, 16 bin 940 adet Ectasy, 140 bin 324 adet Captagon, bin 767 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında da 4 bin 954 kişi gözaltına alındı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

Güvenlik güçlerince 641’i denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 678 düzensiz göçmen yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatörün gözaltına alındığı bildirildi.

 

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