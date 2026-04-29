1. Lig play-off finali yeri ve tarihi belli oldu!
Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 17:33
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı final müsabakasının 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Final maçında, normal sezonun üçüncüsü ile 4-7. basamakta yer alan takımların yer alacağı play-off etabını kazanacak ekip karşı karşıya gelecek.
