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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig play-off finalini Yasin Kol yönetecek! - Futbol Haberleri

        1. Lig play-off finalini Yasin Kol yönetecek!

        Trendyol 1. Lig play-off finalini hakem Yasin Kol yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:45
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        1. Lig play-off finalini Yasin Kol yönetecek!
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        Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

        29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finali, saat 20.00'de başlayacak.

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