        1 Mart Pazar 2026 planlı elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ/BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula

        1 Mart 2026 planlı elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 1 Mart Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 1 Mart Pazar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 23:28
