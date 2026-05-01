        Haberler Bilgi 1 MAYIS CUMA MESAJLARI 2026: En yeni, güzel, kısa, dualı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri ile Cuma mesajı gönder

        1 Mayıs en yeni, güzel, kısa, dualı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

        Müslüman dünyası haftanın en mübarek günü kabul edilen Cuma'nın gelmesiyle birlikte "Hayırlı Cumalar mesajları" yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Manevi duyguların yoğunlaştığı bu özel günde, sevdiklerine anlamlı sözler göndermek isteyenler en güzel ve etkileyici mesajları araştırıyor. Cuma namazı sonrası paylaşılan dualı ve içten mesajlar, hem kalpleri birleştiriyor hem de gönül bağlarını güçlendiriyor. İşte 1 Mayıs en yeni, güzel, kısa, dualı, ayetli, hadisli, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma gününün huzur veren atmosferiyle birlikte “Hayırlı Cumalar mesajları” aramaları hız kazandı. Bu anlamlı günün bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, kısa, öz ve farklı mesaj alternatiflerine yöneliyor. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan Cuma sözleri, manevi birlikteliği artırırken, iyi dileklerin en güzel şekilde ifade edilmesini sağlıyor. İşte Cuma mesajları ve sözleri...

        2

        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI, YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        4

        AYETLİ, HADİSLİ, RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        6

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        7

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        9

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        10

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        11

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARINI SEVDİKLERİNİZLE PAYLAŞIN

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        12

        İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        13

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        14

        FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        15

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

        16

        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        Şırnak'ın en büyük aşiretlerden biri olan Goyan aşiretince düğünler için yeni kararlar aldı. Takılacak altından hediyelere, çekimden orkestraya kadar 21 farklı konuda kısıtlama getiren aşiret, gençlerin rahat bir şekilde evlenmelerinin yolunu açtı. (IHA)

        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Final-Four kapısını araladı!
        Final-Four kapısını araladı!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!