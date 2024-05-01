İşçi sınıfının hakları için verilen mücadelenin hiçbir zaman sona ermeyeceği bir 1 Mayıs'tayız. Hep birlikte, daha adil ve eşit bir gelecek için çalışmaya devam edelim.

Bugün, emeğiyle geçimini sağlayan herkesin onuruna ve değerine odaklanıyoruz. İşçi sınıfının geçmişteki kazanımlarını kutlarken, gelecekteki mücadeleler için güç birliği yapıyoruz.