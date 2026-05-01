1 MAYIS' İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

1 Mayıs trafik düzenlemeleri kapsamında hem güvenlik hem de ulaşım planlaması ön planda tutulurken, vatandaşların güncel yol durumunu takip etmeleri önem taşıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için alternatif güzergahlar ve toplu taşıma seçenekleri günün en kritik konuları arasında yer alıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, kapalı yollar sabah erken saatlerden itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılıyor ve etkinliklerin sona ermesinin ardından yeniden açılıyor. Bu süreçte toplu taşıma kullanımının artırılması ve özel araçla şehir merkezine girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor.

İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.