1 Mayıs kapalı yollar listesi 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 Mayıs Cuma günü hangi yollar kapalı olacak?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle büyük şehirlerde alınacak trafik önlemleri gündemi meşgul etmeye başladı. Özellikle kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde yol kapatma kararları dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak trafik düzenlemeleri sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Güvenlik önlemleri kapsamında birçok ana arter ve cadde trafiğe kapatılacak. Bu nedenle araç sahipleri alternatif güzergahları araştırmaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? İşte 1 Mayıs 2026 kapalı yollar listesi...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında her yıl olduğu gibi bu sene de büyük şehirlerde geniş güvenlik önlemleri alınması bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de kutlama ve yürüyüşlerin yapılacağı bölgelerde birçok ana yol ve cadde geçici süreyle trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle “1 Mayıs kapalı yollar” ve “alternatif güzergahlar” en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul’da başta merkezi noktalar olmak üzere etkinlik alanlarına çıkan yolların araç trafiğine kapatılması beklenirken, Ankara’da da kamu binalarının bulunduğu bölgelerde benzer önlemler uygulanıyor. İzmir’de ise kutlama alanlarına yakın güzergahlarda trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Peki, "İstanbul Ankara İzmir, 1 Mayıs hangi yollar kapalı, alternatif yol güzergahları nereler?" İşte detaylar...
1 MAYIS' İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
1 Mayıs trafik düzenlemeleri kapsamında hem güvenlik hem de ulaşım planlaması ön planda tutulurken, vatandaşların güncel yol durumunu takip etmeleri önem taşıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için alternatif güzergahlar ve toplu taşıma seçenekleri günün en kritik konuları arasında yer alıyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, kapalı yollar sabah erken saatlerden itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılıyor ve etkinliklerin sona ermesinin ardından yeniden açılıyor. Bu süreçte toplu taşıma kullanımının artırılması ve özel araçla şehir merkezine girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor.
İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SABAH 06.00 İTİBARIYLA)
•Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.
•Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.
•İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.
•Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.
•Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.
•Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.
TOPLU TAŞIMA DÜZENLEMELERİ
Metro (M2 Hattı): Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak hizmete kapalı olacaktır.
Füniküler: F1 Kabataş-Taksim hattı seferleri durdurulmuştur.
Vapur/Motor: Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinde seferlerde düzenlemeler ve kısıtlamalar yapılabilir.
Otobüs ve Metrobüs: Genel olarak hizmet vermeye devam edecek ancak güzergah değişiklikleri ve yoğunluk bazlı durak iptalleri yaşanabilir.
1 MAYIS ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Ankara'da kutlamaların merkezi olan meydanlar ve yürüyüş güzergahları trafiğe kapatılacaktır.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
•Tandoğan (Anadolu) Meydanı: Meydan ve buraya açılan tüm cadde/sokaklar.
•GMK Bulvarı: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın belirli bölümleri.
•Kazım Karabekir Caddesi: Trafik akışı kısıtlanacaktır.
1 MAYIS İZMİR TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
İzmir'de sahil şeridi ve merkezi meydanlarda trafik kısıtlamaları uygulanacaktır.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
•Gündoğdu Meydanı: Çevresindeki tüm yollar.
•Kordon Hattı: Araç trafiğine kapalı olacaktır.
•Cumhuriyet Meydanı: Meydan ve bağlantı yolları.