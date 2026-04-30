1 Mayıs'ta okul var mı, yok mu? 1 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, en çok merak edilen konuların başında okulların açık olup olmayacağı geliyor. Özellikle öğrenciler ve veliler, bu tarihte eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve okullarda ders işlenip işlenmeyeceği de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi, eğitim öğretime ara verilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor.
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle okullar da bu tarihte kapalı olacak. Bu doğrultuda eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek.