HABERTURK.COM

Ericsson'un, kurumsal pazara yönelik Wireless Wan Edge 4G ve 5G çözümlerinde ABD merkezli Cradlepoint'i satın alma süreci tamamlandı. Satın almanın Ericsson'ın hızla genişleyen kurumsal 5G alanında pazar payını artırma stratejisinde büyük rol oynayacağı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, satın alma, Ericsson'un 18 Eylül 2020'de Cradlepoint'i satın alma niyetini açıklamasından sonra tamamlandı. Ericsson, satın alma için mevcut nakit varlığından toplamda yaklaşık 1 milyar dolar ödedi.

Öte yandan, Ericsson'un operasyon marjlarının 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık yüzde 1 olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Bunun yarısının ise satın almadan kaynaklanan maddi olmayan varlıkların amortismanıyla ilgili olduğu bildirildi.

Cradlepoint'in çözümleri sayesinde şirketler, hücresel teknolojiyi kullanarak tesisleri, araçları, mobil iş güçlerini ve IoT cihazlarını basit ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayabiliyor.

Cradlepoint, Ericsson bünyesinde bağımsız bir bağlı kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Şirket, 5G'nin dijital dönüşümü hızlandırması ve işletmelerin gelişmiş bağlantı hizmetlerine olan ihtiyaçlarının artması nedeniyle mevcut pazar ivmesini geliştirmeye devam edecek.

Teknoloji ve Yeni İş Alanlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Başkanı Asa Tamsons, konuyla ilgili olarak, "Cradlepoint’in pazar lideri çözümleriyle, kurumsal tekliflerimizi güçlendiriyor ve bir sonraki kurumsal ağ dönüşümü dalgasına liderlik etmek için önemli bir adım atıyoruz. Birlikte, üretkenliği artırmaya ve gerçek zamanlı hizmetler sunmaya yardımcı olan ve kurumsal segmentlerde 5G'nin daha hızlı benimsenmesini sağlayan son müşterilere yönelik çözümlerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Cradlepoint, faaliyetlerini ABD’nin Idaho eyaletinin Boise şehrinde bulunan merkezinden yürütmeye devam edecek. Şirketin aynı zamanda Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde bir AR-GE merkezi, İngiltere ve Avustralya'da ofisleri bulunuyor.