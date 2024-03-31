1 Nisan'da borsa açık mı? Pazartesi günü Borsa İstanbul işlem görecek mi?
31 Mart yerel seçimler sonrasında, 1 Nisan günü öğrencilere ve sandık görevlilerine tatil olacağı açıklanmıştı. Durum böyle olunca yatırım yapmak için borsanın açılışını bekleyenler, "1 Nisan'da borsa açık mı?" diye soruyor. İşte, detaylar...
Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 1 Nisan günü okullar ve seçimde görev yapan vatandaşlar için tatil ilan edildi. Böyle olunca borsada yatırım yapanlar, borsanın 1 Nisan'da açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Nisan'da borsa açık mı? İşte, detaylar...
1 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?
1 Nisan günü borsa açık olacak ve işlem görecek. 1 Nisan'da sadece öğrenci ve seçim görevlileri idari izinli sayılacak.
BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?
Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;
10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos - Zafer Bayramı
28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı