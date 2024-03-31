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        Haberler Gündem 1 Nisan'da borsa açık mı? 1 Nisan pazartesi Borsa İstanbul işlem görecek mi, borsa hangi günler kapalı?

        1 Nisan'da borsa açık mı? Pazartesi günü Borsa İstanbul işlem görecek mi?

        31 Mart yerel seçimler sonrasında, 1 Nisan günü öğrencilere ve sandık görevlilerine tatil olacağı açıklanmıştı. Durum böyle olunca yatırım yapmak için borsanın açılışını bekleyenler, "1 Nisan'da borsa açık mı?" diye soruyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:14
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        Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 1 Nisan günü okullar ve seçimde görev yapan vatandaşlar için tatil ilan edildi. Böyle olunca borsada yatırım yapanlar, borsanın 1 Nisan'da açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Nisan'da borsa açık mı? İşte, detaylar...

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        1 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

        1 Nisan günü borsa açık olacak ve işlem görecek. 1 Nisan'da sadece öğrenci ve seçim görevlileri idari izinli sayılacak.

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        BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?

        Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;

        10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı

        23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

        16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı

        15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos - Zafer Bayramı

        28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

        29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı

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