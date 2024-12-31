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        Haberler Bilgi Yaşam 1 OCAK PTT AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar ve tatil mi? PTT çalışma saatleri

        1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi?

        PTT çalışma saatleri 1 Ocak 2025 tarihi için araştırılmaya başlandı. 1 Ocak 2025 yılının ilk resmi tatili olacak. Tüm resmi tatillerde olduğu gibi kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Yeni yılın ilk gününde postanede işi olan vatandaşlar ''1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. PTT şubelerinden nakit çekim, fatura tahsilatı, maaş ödemesi, paket gönderimi gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler resmi tatil günlerinde PTT'nin çalışma durumunu sorguluyor. Peki 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:50
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        1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 1 Ocak günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple Çarşamba günü bankalar, borsa, eczaneler, sağlık ocakları, okullar, üniversiteler ve diğer birçok yer kapalı olacak. Market, bakkal, AVM gibi işletmeler ise açık olacak. PTT’nin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise 1 Ocak PTT çalışma durumunu sorguluyor. Peki 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…

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        1 OCAK PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

        1 Ocak tarihi 2025 yılının ilk resmi tatili olacak.

        Bu nedenle 1 Ocak Çarşamba günü PTT şubeleri kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. PTT şubeleri 2 Ocak Salı günü açık olacak.

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        PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

        PTT şubeleri genellikle sabah 08:30’da açılıyor ve akşam saat 17:00 ya da 17:30’a kadar hizmet veriyor. Öğle arası molası 12:30’da başlıyor ve 13:30’a kadar sürüyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, bazı şubeler 16:30 ile 17:30 arasında kapanabiliyor. İşlem yapmadan önce gideceğiniz şubenin çalışma saatini kontrol etmek faydalı olacaktır.

        Hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:00 (bazı şubelerde 17:30’a kadar)

        Öğle arası: 12:30 - 13:30

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        2025 PTT’NİN KAPALI OLACAĞI RESMİ TATİLLER

        Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak Çarşamba

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 29 Mart Cumartesi

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

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        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 5 Haziran Perşembe

        Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran Cuma

        Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran Cumartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran Pazar

        Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran Pazartesi

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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