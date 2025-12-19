Habertürk
        1 Ocak'ta Marmaray ücretsiz - İş-Yaşam Haberleri

        1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz

        Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek

        Giriş: 19.12.2025 - 08:27 Güncelleme: 19.12.2025 - 08:29
        1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz
        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

