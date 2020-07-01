Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bazı işletmeler ve mekanlar yeni bir karara kadar kapatılmıştı. Vaka sayılarındaki düşüşler birlikte kontrollü hayat yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Peki 1 Temmuz'da nereler açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bugün açılacak yerler...

1 TEMMUZ’DA NERELER AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz’da faaliyetine yeniden başlayacak olan işletmelerle ilgili genelge yayınladı.

Sinema salonu, düğün salonu, internet oyun alanları gibi yerler bugünden itibaren yeniden faaliyete başlayacak.

Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıkladı.

NARGİLE KAFELER VE EĞLENCE YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Nargile kafe ve eğlence yerlerinin durumu ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etmişti.