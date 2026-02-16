Canlı
        1 ve 5 kuruş madeni para basımı durdu mu? DMM'den açıklama geldi

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        16.02.2026 - 15:33
        DMM'den madeni 1 ve 5 kuruş açıklaması
        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sanal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

