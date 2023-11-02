1 yılda 3 milyon teknolojik ürün Kampanya ve ürünler içeren uygulama Vodafone FLEX birinci yaşını doldurdu. Bu uygulama ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketinin müşterilerle buluşturulduğu açıklandı. Bunun yanı sıra 50 bin eski cihazın da geri dönüşüme kazandırıldığı vurgulandı

Vodafone’un, değişen perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği FLEX uygulaması bir yılı geride bırakırken, bu dönemde yaklaşık 3 milyon ürünü kullanıcılar ile buluşturduğunu açıkladı. Teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketlerini müşterilerle buluşturduğunu vurgulayan firma bu uygulama kapsamında yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 50 bin eski cihazı da geri dönüşüme kazandırdığını belirtti.

Vodafone FLEX’in birinci yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye dahil tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan Vodafone FLEX ile müşterilerimize fırsatlar ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli teknolojik ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz. Dilerlerse, eski telefonlarını getirip yeni telefonlarını indirimli alabiliyorlar. Aynı zamanda müşterilerimizin kesintisiz iletişimine katkı sağlayan ve yüksek hasar onarım maliyetlerine karşı onları koruyan satış sonrası hizmet paketlerimizle de müşterilerimizin bütçesini koruyan çözümler sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KULAKLIK EN ÇOK TERCİH EDİLENLERDEN

Akıllı telefonlardan akıllı saatlere, kulaklıklardan taşınabilir şarj cihazlarına kadar pek çok teknolojik ürünü içeren uygulamada, son 1 yılda 500 bin müşteri kulaklık, 300 bin müşteri taşınabilir şarj cihazları ve 200 bin müşteri akıllı saat kategorilerinden çeşitli teknolojik ürünlerle buluştuğu belirtildi.

HEM ALIM HEM SATIŞ YAPILABİLİYOR

FLEX’te yeni ürünler alınabildiği gibi eski telefonu satmak da mümkün. “Eski telefonun Vodafone’da değerli” kampanyası ile müşteriler, eski telefonlarını nakde dönüştürebiliyor ya da yeni bir cihaz alırken eski cihazlarını getirip %30’a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyor. Firma bu uygulama ile 1 yılda 50 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdırdığını duyurdu. Bu alınan eski cihazların ise yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına da önemli katkı sağladığı açıklandı.

YAPAY ZEKA TABANLI ASİSTAN

Son 1 yılda yapılan satışların yaklaşık %80’i Vodafone mağazalarında gerçekleştiği de açıklandı. Firma, mağazalarına akıllı saat masaları kurarak, müşterilerin diledikleri markadan kendilerine en uygun akıllı saati tercih etmelerine de olanak sağladığını belirtti. Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuluyor. Tüm bu satış kanallarına ek olarak, “gel incele adresine gönderelim” seçeneği ile online mağazada beğenilen bir ürün fiziksel mağazada deneyimlenip, adrese gönderilebiliyor. Ürünü satın almak istedikleri durumda ise Vodafone’un yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor.