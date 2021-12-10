10 Aralık Cuma günü Bursa'da cuma namazı saatini kaç olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ve 10 Aralık Cuma namazı saati

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 10 ARALIK

10 Aralık Bursa Cuma namazı saati: 13.01

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10 Aralık 2021 Cuma 06:38 08:08 13:01 15:24 17:45 19:10 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:38 08:09 13:02 15:24 17:45 19:10 12 Aralık 2021 Pazar 06:39 08:10 13:02 15:24 17:45 19:10 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:40 08:10 13:03 15:25 17:45 19:10 14 Aralık 2021 Salı 06:40 08:11 13:03 15:25 17:45 19:11 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:41 08:12 13:04 15:25 17:46 19:11 16 Aralık 2021 Perşembe 06:42 08:13 13:04 15:25 17:46 19:11

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).