10 Aralık Cuma günü Bursa'da cuma namazı saatini kaç olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ve 10 Aralık Cuma namazı saati
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 10 ARALIK
10 Aralık Bursa Cuma namazı saati: 13.01
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|10 Aralık 2021 Cuma
|06:38
|08:08
|13:01
|15:24
|17:45
|19:10
|11 Aralık 2021 Cumartesi
|06:38
|08:09
|13:02
|15:24
|17:45
|19:10
|12 Aralık 2021 Pazar
|06:39
|08:10
|13:02
|15:24
|17:45
|19:10
|13 Aralık 2021 Pazartesi
|06:40
|08:10
|13:03
|15:25
|17:45
|19:10
|14 Aralık 2021 Salı
|06:40
|08:11
|13:03
|15:25
|17:45
|19:11
|15 Aralık 2021 Çarşamba
|06:41
|08:12
|13:04
|15:25
|17:46
|19:11
|16 Aralık 2021 Perşembe
|06:42
|08:13
|13:04
|15:25
|17:46
|19:11
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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