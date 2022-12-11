Reyting sonuçları 10 Aralık Cumartesi günü yaşanan rekabetin ardından merak ediliyor? AB ve total reyting sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Gönüldağı bu hafta özel bölümüyle ekrana gelirken AB ve total sıralamada hangi yapımın kaçıncı olduğu merak ediliyor. Henüz güncel sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız.