Atlantik Okyanusu'ndan çok nadir görülen ve Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarından Ege'ye doğru ilerleyen fırtınanın hızının 145 kilometreye kadar çıkacağı öğrenildi. "Kırbaç" adı verilen fırtına ilk olarak yarın sabah İzmir, Muğla ve Aydın sahillerini vuracak. Vatan gazetesinde yer alan habere göre ikinci gün ise fırtına Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da etkili olacak.

PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI

Yunanistan'ın "Zorba", Türkiye'nin ise "Kırbaç" olarak isimlendirdiği fırtına nedeniyle 9 ilin belediyeleri de alarm durumuna geçti. Bütün personel göreve çağrıldı. Ekipler gece gündüz görev yapacak. İzmir'de hafta sonu bütün spor müsabakaları ertelendi. Kuşadası'nda teknelerin denize açılması yasaklandı. Valilikler mümkün olduğunca sokağa çıkılmamasını istedi.

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