Reyting sonuçları açıklanıyor! Reytinglerde 10 Kasım Cuma akşamı kıyasıya rekabet
Reyting sonuçları 10 Kasım Cuma günü özellikle akşam ekrana gelen yapımların ardından dizi izleyicileri ve televizyon gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, MasterChef All Star ve Yalı Çapkını gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 10 Kasım reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 10 Kasım Cuma akşamı prime time'da ekrana gelen diziler arasındaki rekbaet sonrası şekillendi. Özellikle geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti, MasterChef All Star ve Yalı Çapkını, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
10 Kasım reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
10 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
10 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI